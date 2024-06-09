Всемирно известный скрипач Вадим Репин признался в любви родному Новосибирску

Музыкант Вадим Репин заявил, что самые важные люди в его жизни – из Новосибирска. А сам он гордится, что вырос в столице Сибири.

Об этом всемирно известный музыкант Вадим Репин заявил в эксклюзивном интервью Сиб.фм. На вопрос журналиста: «Гордитесь ли вы тем, что родились и выросли в Новосибирске» он ответил:

«Так получилось, что самые важные люди моей жизни жили и живут в Новосибирске. Это моя мама и первые учителя. Я восхищаюсь историей Новосибирска, города с уникальным динамическим развитием и совершенно особой энергетикой. Да, я горжусь, что родился и вырос в этом городе».

Также музыкант рассказал, что последние несколько лет его жизнь тесно связана с Новосибирском, несмотря постоянные гастроли за границей.

Вадим Викторович Репин родился в Новосибирске в 1971 году (52 года). На скрипке будущий всемирно известный музыкант начал играть с 5 лет. Уже через два года поступил в музыкальную школу при Новосибирской консерватории З.Н. Брону. Первую премию на международном фестивале он получил в 8 лет. А уже в 19-летнем возрасте стал музыкантом мирового уровня. В 1989 году сибиряк переехал в Германию. Сейчас живет в Швейцарии. Имеет два гражданства — российское и бельгийское (подарок королевы). Ежегодно в Новосибирске Вадим Репин проводит Транссибирский Арт-Фестиваль, куда привозит всемирно известных музыкантов.

Скоро на Сиб.фм выйдет эксклюзивное интервью Вадима Репина в честь 131-летия Новосибирска.

Напомним, что скрипач из Новосибирска Репин получил звание народного артиста России