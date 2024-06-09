Житель Новосибирска заплатил 80 тысяч рублей за сбитого лося

Региональное министерство природных ресурсов добилось взыскания штрафа в размере 80 тысяч рублей с сибиряка сбившего на дороге лося. Об этом сообщает издание Атас.Инфо.

В Новосибирской области сбитый лось обошёлся мужчине в 80 тысяч рублей, а также с него взыскали ещё 2 600 рублей в качестве госпошлины.

Исковое заявление на водителя оформило региональное министерство природных ресурсов. Ведомство потребовало возмещение ущерба, причинённого окружающей среде.

23 января Алексей Панкратов находился за рулем автомобиля «ГАЗель», не увидел и сбил на проезжей части дикого лося. Инцидент произошёл на дороге между городом Болотное и деревней Мануйлово примерно в 8 утра, животное спасти не удалось.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области водитель внедорожника насмерть сбил лося.