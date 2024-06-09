Жители Новосибирска возмутились мигрантами в хиджабах в полиции

Жители Новосибирска сообщили о переполненных отделах по вопросам миграции.

В Новосибирске в отделениях по вопросам миграции много женщин с детьми. Это связано с тем, что теперь детей нужно регистрировать по новому правилу. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Некоторые сообщают, что очередь практически не двигается. Прождав полтора часа, можно так и не решить свои вопросы.

В отделе полиции по вопросам миграции отдела «Октябрьский» в конце мая и начале июня особенно много посетителей. В основном это связано с предстоящими отпусками и необходимостью постановки детей на учет для помещения в детские сады и школы. По четвергам здесь образуются особенно длинные очереди.

Одна женщина отметила, что большие очереди формируются в основном из-за женщин, носящих хиджаб. Мигранты приходят группами, а к ним постоянно присоединяются новые женщины с колясками и множеством детей.

Некоторые женщины утверждают, что в Центральном отделе полиции или Заельцовском районе таких проблем не возникает, в то время как в Октябрьском отделе ситуация иная. Отдел миграции в Октябрьском советует заранее записываться на прием через портал «Госуслуги» или выбирать дни, когда женщины с детьми не приходят для постановки на учет.

Напомним, что в поселке под Новосибирском силовики в ходе рейдов выявили нелегалов.