37 пьяных водителей задержали в Новосибирске за выходные

В Новосибирске за выходные было задержано 37 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, в Новосибирске сотрудники ГИА за три дня, с 7 по 10 июня, задержали 37 водителей.

В городе проводились рейды, в результате которых 15 автомобилистов отказались от медицинского освидетельствования. Кроме того, 21 водитель был выявлен в состоянии алкогольного опьянения.

Один человек был задержан за вождение в нетрезвом виде повторно. Ему может грозить уголовное наказание.

Напомним, что в Новосибирской области от укусов клещей пострадало более 3 тысяч детей.