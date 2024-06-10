В Новосибирске смертельно зажатый между двумя троллейбусами водитель работал на линии с 90-х годов

Погибший водитель троллейбуса работал в Новосибирске с 90-х годов.
В Октябрьском районе Новосибирска на остановке «Ленинградская», 9 июня, погиб 56-летний водитель троллейбуса. Как рассказали в ГАИ региона, мужчина на конечной остановке соединял штанги с проводами воздушной контактной сети и в него врезался другой водитель троллейбуса, зажав его между двумя транспортами. Василий К. скончался на месте.
Родственница Василия рассказала корреспонденту Сиб.фм, что мужчина работал на линиях города с 90-х годов.
«Очень давно работал. Всю свою жизнь, как с молодости отучился. Сначала в Дзержинском депо, потом в других. Даже брата своего туда привёл», — делится Наталья.
Женщина также рассказала, что вместе с Василием в троллейбусе работала его жена кондуктором, однако после появления новых троллейбусов с бесконтактной оплатой она перешла на работу в депо.
Когда пройдет церемония прощания с Василием, пока неизвестно.
«Сегодня прилетает из Санкт-Петербурга его родная дочь. Семья будет решать, когда будут похороны. Либо завтра, либо послезавтра», — добавила Наталья.
Почему водитель другого троллейбуса не сумел остановиться, женщина не знает.
«Как там обстоят дела с расследованием, мы не знаем. Его жене пока не до этого, она пока не может прийти в себя», — подытожила она.