В Новосибирске смертельно зажатый между двумя троллейбусами водитель работал на линии с 90-х годов

Погибший водитель троллейбуса работал в Новосибирске с 90-х годов.

В Октябрьском районе Новосибирска на остановке «Ленинградская», 9 июня, погиб 56-летний водитель троллейбуса. Как рассказали в ГАИ региона, мужчина на конечной остановке соединял штанги с проводами воздушной контактной сети и в него врезался другой водитель троллейбуса, зажав его между двумя транспортами. Василий К. скончался на месте.

Родственница Василия рассказала корреспонденту Сиб.фм, что мужчина работал на линиях города с 90-х годов.

«Очень давно работал. Всю свою жизнь, как с молодости отучился. Сначала в Дзержинском депо, потом в других. Даже брата своего туда привёл», — делится Наталья.

Женщина также рассказала, что вместе с Василием в троллейбусе работала его жена кондуктором, однако после появления новых троллейбусов с бесконтактной оплатой она перешла на работу в депо.

Когда пройдет церемония прощания с Василием, пока неизвестно.

«Сегодня прилетает из Санкт-Петербурга его родная дочь. Семья будет решать, когда будут похороны. Либо завтра, либо послезавтра», — добавила Наталья.

Почему водитель другого троллейбуса не сумел остановиться, женщина не знает.

«Как там обстоят дела с расследованием, мы не знаем. Его жене пока не до этого, она пока не может прийти в себя», — подытожила она.