Дмитрий Зайков стал новым начальником департамента ЖКХ в Новосибирске

Мэр Новосибирска назначил нового начальника департамента ЖКХ.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, сегодня, 10 июня, мэр города Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении Дмитрия Зайкова начальником департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства.

Биография

Дмитрий Зайков родился в 1982 году в рабочем поселке Ордынское Новосибирской области.

В 2005 году окончил Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «электрификация и автоматизация сельского хозяйства». В 2014 году получил второе высшее образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление».

Ранее Дмитрий Зайков работал в государственных, муниципальных и коммерческих структурах. С 2023 года являлся директором МУП «Комбинат бытовых услуг» города Бердска.

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