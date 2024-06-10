«Два взрыва и едкий дым». На Коммунальном мосту в Новосибирске загорелась иномарка

На Коммунальном мосту произошло возгорание автомобиля.

Очевидцы сообщили Сиб.фм, как во время движения на Коммунальном мосту в Новосибирске неожиданно поднялся дым от автомобиля Nissan X-Trail, а перед этим были услышаны несколько раз взрывы.

“Не доезжая до Речного вокзала мы встали в пробке. Смотрим, дым поднялся и еще пару взрывов было”, — сообщил очевидец корреспонденту Сиб.фм.

Служба МЧС по Новосибирской области вовремя прибыла на место происшествия.

Также, по информации Telegram-канала “ACT-54 Black”, сейчас из-за происшествия затруднено движение в сторону правого берега.

Редакция Сиб.фм выясняет подробности инцидента, если вы стали очевидцем ЧП или хотите сообщить важную информацию, обратитесь по номеру: WhatsApp +7 (951) 377-76-35