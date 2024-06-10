Гендиректор ХК «Сибирь» Крутохвостов поделился стратегией развития клуба

Генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Лев Крутохвостов рассказал о планах развития клуба СибФМ Group.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Попечительский совет хоккейного клуба «Сибирь» в скором времени представит стратегию развития.

Генеральный директор клуба Лев Крутохвостов рассказал о планах в работе, в том числе по работе со школами. Все планы должны быть реализованы в течение трех лет.

Он рассказал, что стратегия включает в себя множество направлений, одним из важнейших среди которых является спортивная составляющая. Она охватывает все уровни, от школ до главной команды.

«И одна из главных целей – появление команды в высшей хоккейной лиге, чего попечительский совет хочет увидеть через сезон», — отметил Крутохвостов. Об этом сообщает МК Новосибирск.

Напомним, что ХК «Сибирь» откроет в Новосибирске несколько магазинов с атрибутикой команды.