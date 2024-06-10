Гендиректор ХК «Сибирь» Крутохвостов прокомментировал поступок Гатиятулина

Генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Лев Крутохвостов поделился своим мнением о поступке Гатиятулина.

Напомним, Анвар Гатиятулин согласился стать главным тренером новосибирской команды.

Однако в последний момент он передумал и принял предложение возглавить хоккейный клуб «Ак Барс».

«Допускаю, что у него были какие-то объективные причины поступить подобным образом. Пусть это останется на его совести... Мы пытались спросить, что именно им двигало, но это был его выбор. Могу подытожить тем, что расстались мы по-хорошему», — рассказал Лев Крутохвостов. «МК в Новосибирске».

Ранее сообщалось, что Крутохвостов поделился стратегией развития клуба.