Крупный банк сделал скромный стенд на CodeFest и собрал миллион на технику для новосибирского лицея

Уже сотни школьников города сдали ЕГЭ на новых ноутбуках.

Банк отказался от мерча и дорогого стенда на CodeFest — ИТ-мероприятии для разработчиков в Новосибирске, участие в котором приняла команда банка.

Сбер сделал минималистичный стенд – белую стену с QR-кодами. Выполняя задания на стенде, участники CodeFest вместо уже привычного мерча могли заработать виртуальные рубли и стать ИТ-благотворителями.

В результате за короткое время удалось собрать миллион рублей, который был перечислен в помощь новосибирскому лицею №28. На собранные деньги было закуплено 15 ноутбуков и четыре стационарных компьютера. Техника в школе давно не обновлялась и новые портативные компьютеры станут хорошим подспорьем для учеников и учителей.

Школа уже задействовала технику на сдаче ЕГЭ – экзамен на новых компьютерах сдали уже больше 250 выпускников.

HR-директор Сибирского банка Сбера Елена Руднева:

«Ключевой тренд Стратегии банка — переход от клиентоцентричности к человекоцентричности. И наш подход к формату участия в CodeFest – не просто разовая благотворительная акция, а часть стратегии всего большого Сбера».