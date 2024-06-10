Мэрия Новосибирска провела рейд против нелегальных торговцев на улице Хилокской

Мэрия Новосибирска провела рейд по выявлению нелегальных торговцев, которые вели свою деятельность на улице Хилокской.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, в городе на улице Хилокской администрация и полиция города провели успешный рейд. Они смогли изъять целую тонну овощей и фруктов у нелегальных торговцев. Также в ходе рейда обнаружили поддельные цветы, парфюмерию и солнцезащитные очки.

Эти меры — часть регулярных проверок, цель которых — борьба с уличной торговлей в районе, известном как «Бермудский треугольник». В теплое время года здесь наблюдается рост нелегальной деятельности, и эти меры направлены на ее пресечение.

«Люди перешли от торговли со столиков к торговле из багажников машин. Сотрудников мэрии, администрации и полиции все знают в лицо. Стоит только появиться — багажники захлопываются, и машины с визгом срываются с места», — сообщила Юлия Кремлева, заместитель начальника управления потребительского рынка мэрии Новосибирска.

В ходе рейда было проведено десять изъятий товаров. На специальные склады было доставлено 190 литров незамерзающей жидкости, 879 искусственных цветов, 513 килограммов овощей и фруктов, а также парфюмерия, обувь и трикотажные изделия.

В шести случаях был изъят товар, а продавцы сбежали с места административного правонарушения. Были брошены два больших мешка с вещами и 367 килограммов овощей и фруктов.

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