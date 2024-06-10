На грядках с клубникой в Новосибирской области появились жмурики

Садоводы Новосибирска заметили жмурки на своих грядках.

Как сообщает портал VN.ru, в связи с неустойчивой погодой в начале лета, на огородах новосибирцев пострадала клубника и на ней появились “жмурики”. Из-за заморозок цветки садовой земляники повредились и тычинки с пестиками почернели.

Как отметил кандидат биологический наук Алексей Яновский, сейчас следует отрывать такие цветки, чтобы они “не тянули соки и не мешали цветкам, которые не пострадали от заморозков”.

Напомним, что на новосибирских дачах заметили нашествие мифических существ с Алтая