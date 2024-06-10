НОВИКОМ окажет финансовую поддержку ОДК

Банк НОВИКОМ, дочерний банк Госкорпорации Ростех, подписал ряд соглашений о сотрудничестве с предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) на общую сумму 38 млрд рублей. Подписание состоялось в ходе ПМЭФ-2024. Подписи под документами поставили Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева и генеральный директор ОДК Вадим Бадеха.

Согласно документу НОВИКОМ может профинансировать текущую деятельность Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и ее крупнейших предприятий: «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» и конструкторское бюро «ОДК-Авиадвигатель».

ОДК специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для авиации, космических программ, морского флота, нефтегазовой промышленности и энергетики.

«Банк НОВИКОМ на протяжении всей своей истории оказывает поддержку высокотехнологичным отраслям промышленности, одним из крупных игроков которой является Объединенная двигателестроительная корпорация. Данное соглашение имеет своей целью не только финансирование проектов корпорации, но и вклад в реализацию национальной цели по достижению технологического лидерства России», — отметила Председатель Правления НОВИКОМа, куратор Воронежского регионального отделения ООО «СоюзМаш России» Елена Георгиева.

В прошлом году НОВИКОМ и ОДК подписали соглашение об организации финансирования корпорации и ее предприятий, в том числе в рамках реализации комплексной программы развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года.

«Соглашения о сотрудничестве с банком НОВИКОМ – это еще один этап в развитии нашего партнерства, которое проверено временем. Банк оказывает финансовую поддержку в реализации масштабных проектов ОДК по созданию отечественных авиадвигателей. Их разработка и производство имеет приоритетное значение для российской гражданской авиации. Сотрудничество с одним из ведущих банков страны будет содействовать росту темпов серийного производства двигателей и созданию новых рабочих мест», — отметил генеральный директор ОДК, член бюро Центрального совета ООО «СоюзМаш России» Вадим Бадеха.

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