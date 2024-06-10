Новосибирские волонтеры заработали свыше 100 тысяч рублей на благотворительной фотосессии

Акция в поддержку приюта «Хочу жить» прошла в минувшее воскресенье в Нарымском сквере.

Волонтеры приюта «Хочу жить» устроили традиционную благотворительную акцию на Нарымском сквере: все желающие могли сделать яркие фотографии с пушистыми четвероногими животными, поделившись n-нной суммой с организаторами. В результате удалось собрать круглую сумму размером свыше 100 тысяч рублей.

«До сих пор не верится, что погода нам подарила вчера такой классный солнечный день. Хотя всю неделю обещала другое... Что касается финансовых новостей. Мы смогли заработать для подопечных приюта «Хочу жить» — 100 600 рублей. Это очень хороший результат!», — сообщают волонтеры в группе благотворительная фотосессия «Доброе сердце».

Все средства пойдут на строительство дома для кошек, которые волонтеры начнут строить в самое ближайшее время.

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