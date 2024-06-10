Новосибирцы нашли бутылку с таинственным посланием на пляже

Таинственное послание в бутылке нашли жители Новосибирска.

Как сообщает портал VN.ru, на берегу Обского моря в Новосибирске местные жители нашли бутылку, внутри которой было послание.

Как выяснилось, записку написала 6-летняя девочка Соня, которая решила спросить, как дела у пиратов.

Супружеская пара после обнаружения бутылки незамедлительно ответили автору письма.

“Дорогая Соня, у нас все хорошо! Спасибо, что спросила. Скорее всего, сейчас тебе уже семь или больше семи и вскоре ты станешь совсем взрослой, и тоже сможешь войти в команду пиратов”, — написала женщина.

Она также добавила в игровой форме, чтобы впредь Соня больше не выбрасывала стеклянные бутылки, так как люди могут пораниться.

Напомним, что в Новосибирской области в понедельник ожидаются долгожданные +26 градусов