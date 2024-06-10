«Остров» соберет в Новосибирской области специалистов по беспилотным авиасистемам

«Эта площадка для совершенствования своих компетенций, развития проектов и обмена опытом стала частью масштабного форума «Архипелаг». Участники из разных регионов России будут работать по нескольким направлениям: «Беспилотные авиационные системы», «Человек+», «Качество жизни и креативные индустрии», – отметил глава региона Андрей Травников.



Развитие беспилотных авиационных систем – одно из приоритетных направлений национальных проектов, реализуемых по поручению Президента РФ. О подготовке к событию 10 июня на оперативном совещании, которое провел глава региона, доложила заместитель Губернатора Ирина Мануйлова. «Общее ожидаемое число участников из других субъектов – более 500 человек, с учетом представителей Новосибирской области – до тысячи человек. В числе основных площадок – НГТУ, а также аграрный, педагогический университеты, центр культуры и отдыха «Победа», «Точка кипения» Академпарка. Предполагается рассмотреть вопросы создания парка креативных индустрий», – сообщила она.



«Остров» состоится при поддержке Правительства Новосибирской области в период с 17 по 21 июня 2024 года. Его цель – проработка управленческих и технологических решений, направленных на вовлечение регионов-участников в реализацию Стратегии научно-технологического развития России. Среди задач мероприятия – создание площадки для обсуждения и тестирования проектов запуска новых рынков, инициатив и отраслей в сферах БАС, биотехнологий, социального проектирования и креативных индустрий, а также подготовка региональной команды региона, представляющей проекты сценариев использования БАС в нашем регионе, для дальнейшего ее участия в федеральном Проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг». Проведение интенсива запланировано в Сахалинской области в период с 8 по 21 июля 2024 года. Также «Остров» позволит своим участникам спроектировать развитие отрасли БАС, завязать профессиональные контакты и сформировать новые проектные команды.



Предполагается, что в мероприятии примут участие ведущие российские и региональные эксперты и ученые, разработчики, представители корпораций, институтов развития, малых инновационных компаний высокотехнологичных отраслей, специалисты инфраструктуры поддержки и развития инноваций, кураторы отрасли БАС в регионах. Финал мероприятия пройдет на площадке XI Международного Сибирского транспортного форума.



Принять участие в проектно-образовательном интенсиве «Остров-2024» можно бесплатно, подав заявку на сайте.





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