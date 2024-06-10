Под Новосибирском администрацию сельсовета оштрафовали за игнорирование обращения жителя

Администрацию сельского поселения под Новосибирском оштрафовали за то, что она не отреагировала на обращение жителя.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство Маслянинского района провело проверку, в ходе которой выявили нарушение порядка рассмотрения обращения жителя села Бажинск.

По данным ведомства, мужчина обратился в администрацию сельского совета с вопросом о земельном участке. Однако его обращение не было направлено в районную администрацию в установленные сроки.

В итоге главу муниципального образования привлекли к административной ответственности и оштрафовали за нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.

После представления все нарушения были устранены, а обращение направили в администрацию района для рассмотрения.

Напомним, что в селе Новосибирской области прошли съемки «Битвы экстрасенсов».