Предприниматели увеличили спрос на депозиты

Число клиентов среднего и малого бизнеса, размещающих средства в депозиты ВТБ, за последний год выросло на четверть. Об этом на ПМЭФ–2024 сообщил заместитель президента – председателя правления банка Денис Бортников.

«В этом году мы отмечаем высокую активность бизнеса по размещению временно свободных средств. За первые четыре месяца 2024 года количество сделок по размещению средств в депозиты увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Важно обеспечить стабильную гарантированную доходность бизнесу любого масштаба, в том числе – небольшим компаниям и начинающим предпринимателям», – рассказал Денис Бортников.

Топ-менеджер отметил возрастающий интерес предпринимателей и компаний к размещению средств в юанях. За первые четыре месяца 2024 года портфель депозитов в китайской валюте увеличился более чем в два раза.

Сегодня порядка 124 тысяч предпринимателей – почти каждый второй на рынке срочного привлечения СМБ – используют продукты банка для получения дополнительного дохода. Объем размещенных в банке средств предпринимателей и предприятий СМБ с начала года вырос на 7% до 3,8 трлн рублей.