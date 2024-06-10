«Рocтeлeкoм» и ТГУ вoспoлнят дeфицит oтeчecтвeнныx инжeнeрныx кaдрoв

«Ростелеком» и Томский государственный университет (ТГУ) объявили о старте сотрудничества в области подготовки высококвалифицированных ИТ-кадров и разработки профильных программ дополнительного и дополнительного профессионального образования (ДОП и ДПО).

Соглашение было подписано в ходе 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Подписантами выступили вице-президент по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Давид Мартиросов и ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет совместная работа по повышению квалификации и профессиональной подготовки инженерных кадров из числа действующих студентов вуза, а также других лиц, заинтересованных в трудоустройстве. Сегодня в ТГУ обучается около 15 тысяч студентов по 130 направлениям и специальностям, в том числе инженерно-техническим.

В рамках партнерства департамент по развитию стратегических проектов «Ростелекома» при поддержке «ИТ Школы РТК» разработает и запустит на базе ТГУ две программы, которые уже в 2024 году будут реализованы в национальных проектах.

Первая — программа дополнительного профессионального образования «Аналитика данных и методы искусственного интеллекта» — направлена на развитие компетенций в области анализа и работы с большими данными при помощи методов и технологий ИИ. Оплата курса по подготовке ИТ-специалистов на 90% будет компенсироваться из средств федерального проекта «Искусственный интеллект», оставшиеся 10% слушатели смогут оплатить самостоятельно, либо за счет работодателя.

Вторая программа — «Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования» сформирует навыки, необходимые для установки и подготовки к эксплуатации телекоммуникационного оборудования. Обучение будет проходить в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» и полностью обеспечиваться за счет государственного бюджета.

Наряду с запуском образовательных инициатив организации намерены интегрировать в действующие учебные программы возможность решения студентами прикладных ИТ-задач с использованием отечественного ПО: высокопроизводительной платформы для управления виртуальными серверами и контейнерами Basis Dynamix, а также платформы управления данными RT.DataLake.

Партнерство с ТГУ станет продолжением политики провайдера по выстраиванию системного взаимодействия с ведущими российскими вузами. В 2022 году «Ростелеком» совместно с дочерней ИТ-компанией «Базис» запустил собственную программу подготовки DevOps- и DevSecOps-инженеров, в которой сегодня участвуют 25 крупнейших вузов страны и практически 8 тысяч студентов.

«Томск — крупный студенческий центр Сибири, а ТГУ — один из крупнейших образовательных партнеров «Ростелекома». Расширение сотрудничества в области подготовки ИТ- и инженерных кадров позволит увеличить в регионе число высококвалифированных специалистов, обеспечить вуз актуальными отечественными программными продуктами, а также будет способствовать развитию у студентов практических навыков в соответствии с реальными запросами работодателей и бизнеса», — сообщил вице-президент по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Давид Мартиросов.

«Мы регулярно обновляем перечень образовательных программ в соответствии с потребностями экономики и рынка труда — это позволяет гарантировать, что наши выпускники обладают всеми необходимыми для трудоустройства навыками. Объединив интеллектуальные ресурсы, а также материальную базу ТГУ с экспертизой и возможностями “Ростелекома”, мы снизим дефицит ИТ-кадров и ускорим достижение технологической независимости государства», — подчеркнул ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский.

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