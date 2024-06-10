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общество

С террориста Мирзоева* приставы Новосибирска взыщут дорожные штрафы

Фото: суды общей юрисдикции Москвы

С террориста Мирзоева* приставы Новосибирска взыщут штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает телеграм-канал «Mash Siberia», приставы Новосибирска взыщут с террориста Мирзоева* дорожные штрафы, которые он получил в момент, когда пытался скрыться от силовиков.

22 марта в подмосковном торговом центре «Крокус Сити Холл» произошел теракт. По последним данным, погибло 144 человека, более 300 пострадали. Одним из нападавших был Далерджон Мирзоев*, который имел прописку в Новосибирске.

После нападения он и другие террористы пытались сбежать из России на машине. В ходе побега на территории Брянской области было зафиксировано два нарушения ПДД на две тысячи рублей.

Уточним, что у Мирзоева* в Новосибирске живут родственники и имелась прописка в городе, поэтому заниматься взысканием будут местные приставы.

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Нина Раневская
Журналист

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