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общество

В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей

Фото: Владислав Пирогов / МК Красноярск

В Красноярске состоялся VK Fest.

8 июня 2024 года в Красноярске прошел фестиваль VK Fest.

В нем приняли участие знаменитые блогеры с многомиллионной аудиторией и известные артисты: БАСТА, 25/17, MARY GU, ХАСКИ, RAMIL’, KONFUZ, ЮЛЯ ПАРШУТА, Дима Масленников, Никита Сударь, Катя Адушкина, Милана Хаметова. Также вечером выступят с лекциями Евгений Стодушный, Владимир Лузан, Антон Шаталов, Юлия Филатова, а также Надежда Сысоева, Валерий Равдин, Айдар Гараев.

МК Красноярск подготовил фоторепортаж о прошедшем мероприятии.

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 2

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 3

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 4

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 5

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 6

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 7

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 8

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 9

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 10

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 11

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 12

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 13

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 14

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 15

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 16

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 17

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 18

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 19

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 20

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 21

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 22

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 23

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 24

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 25

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 26

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 27

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 28

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 29

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 30

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 31

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 32

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 33

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 34

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 35

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 36

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 37

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 38

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 39

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 40

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 41

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 42

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 43

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 44

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 45

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 46

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 47

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 48

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 49

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 50

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 51

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 52

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 53

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 54

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 55

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 56

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 57

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 58

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 59

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 60

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 61

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 62

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 63

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 64

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 65

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 66

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 67

Фото В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей 68

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Нина Раневская
Журналист

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