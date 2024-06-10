В Красноярске прошел VK Fest: 67 ярких фото артистов из зрителей

В Красноярске состоялся VK Fest.

8 июня 2024 года в Красноярске прошел фестиваль VK Fest.

В нем приняли участие знаменитые блогеры с многомиллионной аудиторией и известные артисты: БАСТА, 25/17, MARY GU, ХАСКИ, RAMIL’, KONFUZ, ЮЛЯ ПАРШУТА, Дима Масленников, Никита Сударь, Катя Адушкина, Милана Хаметова. Также вечером выступят с лекциями Евгений Стодушный, Владимир Лузан, Антон Шаталов, Юлия Филатова, а также Надежда Сысоева, Валерий Равдин, Айдар Гараев.

МК Красноярск подготовил фоторепортаж о прошедшем мероприятии.