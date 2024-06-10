В Новосибирске 10 июня ожидается магнитная буря

10 июня ударит магнитная буря.
В Новосибирской области 10 июня ожидается магнитная буря во второй половине дня. Информацию об этом опубликовали специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
“Ожидаемая сила кинетического удара по Земле примерно соответствует бурям уровня G2”, — передали специалисты.
Также отмечается, что метеозависимым людям в этот период нужно следить за здоровьем, больше находиться на свежем воздухе и минимизировать стресс.
Напомним, что в Новосибирской области в понедельник ожидаются долгожданные +26 градусов