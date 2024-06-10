Изъятие товара, протоколы и рейды - на улице Хилокской борются с сезонной торговлей

Парфюмерию, солнцезащитные очки и ящики с подгнившими овощами и фруктами изъяли у нелегальных торговцев во время совместного рейда мэрии и полиции на ул. Хилокской. Специалисты отмечают: систематические проверки повлияли на сам формат торговли в так называемом «Бермудском треугольнике».

«Бермудским треугольником» новосибирцы называют территорию, прилегающую к Хилокскому рынку. По наблюдениям специалистов, уличная торговля здесь имеет четко выраженный сезонный характер. Желающих выйти на улицу с ящиком фруктов или развесить на заборе футболки и положить тапочки становится заметно больше с установлением теплой погоды.

Сама проблема уличных торговцев-нелегалов остро встала после переформатирования Хилокского рынка в сеть торговых центров, ориентированных на оптовую торговлю. Практически ежедневные совместные рейды сотрудников управления потребительского рынка, администрации района и полиции, в результате которых составляют протоколы об административных правонарушениях и изымается товар, сократили количество желающих торговать и изменили формат торговли.

«Люди перешли от торговли со столиков к торговле из багажников машин. Сотрудников мэрии, администрации и полиции все знают в лицо. Стоит только появиться – багажники захлопываются, и машины с визгом срываются с места», – рассказала заместитель начальника управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Юлия Кремлёва.

Как сообщили в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, в 2024 году на ул. Хилокской составлено 12 административных протоколов за торговлю в неустановленном месте. В рамках обеспечительных мер провели десять изъятий товара. На специальные склады доставили 190 литров незамерзающей жидкости, 879 искусственных цветов, 513 кг овощей и фруктов, а также духи, обувь, трикотаж.

В шести случаях изымали товар, продавцы которого сбежали с места совершения административного правонарушения. Брошенными оказались два баула с вещами и 367 кг овощей и фруктов.