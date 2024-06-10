В Новосибирске на улице Есенина после столкновения с автомобилем перевернулся седан

В Новосибирске на улице Есенина произошло ДТП: седан перевернулся после столкновения с другим автомобилем.

Как сообщается в телеграм-канале «АСТ-54 Black», в воскресенье, 9 июня, в Новосибирске произошло серьезное ДТП.

«Кроссовер Infiniti EX37 прижал белый седан Hyundai Solaris днищем к столбу на пересечении Есенина и Богаткова», — сообщают очевидцы.

По данным ГИБДД, 26-летний водитель Hyundai Solaris выехал на запрещающий сигнал светофора у дома Есенина, 39, где столкнулся с Infiniti. В результате седан опрокинулся на проезжую часть.

В ДТП пострадала пассажирка автомобиля Hyundai. Ее с травмами доставили в медицинское учреждение.

Напомним, что в Новосибирске трамвай сошел с рельсов.