В Новосибирске с 1 сентября вступит в силу новый закон о дорожных камерах

Закон, ужесточающий правила размещения и применения дорожных камер, вступит в силу 1 сентября.

Согласно документу, камеры могут устанавливаться на выделенных полосах, участках дорог с частыми ДТП, местах дорожных работ, пешеходных переходах, перекрестках и улицах, где запрещена стоянка или остановка. После улучшения дорожной обстановки камеры будут демонтированы. Расстояние между камерами в городе должно быть не менее километра, а за городом — не менее пяти километров. Исключения — аварийные участки, которые будут определяться ГАИ.

Глава ГАИ Михаил Черников сказал, что Госавтоинспекция перенесет камеры на участки дорог, где они наиболее необходимы, убрав излишние. В России сегодня установлено почти 30 тысяч камер.

С 1 сентября количество комплексов фотовидеофиксации сократится. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что в Москве необходимо наличие камер через каждые несколько десятков метров для контроля выделенных полос, скорости у социальных объектов, парковки и поворотов. Он считает, что это сокращение может привести к увеличению числа ДТП в аварийных местах. Все данные с камер и штрафы будут передаваться на федеральный уровень, в МВД. В Москве это может привести к потере контроля ЦОДД над ситуацией с пробками.

Закон не повлияет на систему оспаривания штрафов. Автоюрист Илья Афанасьев рекомендует водителям использовать видеорегистраторы и регулярно сохранять записи для возможного использования в качестве доказательств.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликованы кадры возгорания иномарки на Коммунальном мосту.