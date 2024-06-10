В Новосибирске выросло число пожаров в автомобилях и жилых секторах

Мэрия Новосибирска поделилась статистикой по пожарам в городе за период с 3 по 10 июня.

За эту неделю произошло 33 пожара, из которых 14 были связаны с горением сухой травы и мусора.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии, пожарные четыре раза тушили огонь в жилом секторе, пять раз — в автомобилях, и один пожар произошел на производственном объекте.

Власти отмечают, что количество пожаров за этот период в сравнении с прошлым годом увеличилось, особенно в жилом секторе и на транспортных средствах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что за неделю в Новосибирской области произошло 119 пожаров.