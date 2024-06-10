В Новосибирске загорелся трамвай с 20 пассажирами

Трамвай с 20 пассажирами оказался в огне в Новосибирске.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в Ленинском районе Новосибирска по адресу улица Волховская, загорелся трамвай.

“У трамвая № 15 происходило горение на крыше. При помощи порошковых огнетушителей горение было ликвидировано. Трамвай был обесточен до прибытия пожарной охраны. Из трамвая эвакуировался 21 человек, из них 20 человек – пассажиры. В 19.55 – ликвидация открытого горения, в 20.04 – полная ликвидация”, – уточнил руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Павел Винаков.

По его словам, на кровле горел утеплитель на площади два метра квадратных.

Напомним, что 6 июня в Кемерово произошла авария с трамваями, в результате которой 190 человек получили травмы.