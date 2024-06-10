В Новосибирской области два пляжа получили федеральные знаки качества

Два пляжа в Новосибирской области были отмечены федеральными знаками качества.

Два пляжа Новосибирской области получили федеральные знаки качества: «синий флаг». Это наивысшая оценка, которую можно получить.

Пляж парк-отеля «Хвоя» находится в сосновом бору на берегу Обского моря. А пляж базы отдыха «Бухта Лазурная» — на берегу озера Чаны.

Как сообщила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова, при оценке пляжей и присвоении им категорий будут учитываться такие факторы, как чистота воды и береговой полосы, безопасность, наличие доступной среды, а также наличие необходимых объектов курортной инфраструктуры и благоустройства, включая современные санитарно-гигиенические объекты.

Также пляж должны быть оборудованы пунктом медицинской помощи и спасательными постами.

Сертификаты выдаются в электронном виде и регистрируются в федеральном реестре туристических объектов. Срок их действия составляет три года.

Напомним, что стало известно, как новосибирцы отдыхают на День России-2024.