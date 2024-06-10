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общество проиcшествия

В Новосибирской области от укусов клещей пострадало более 3 тысяч детей

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области более 3 тысяч детей пострадали от укусов клещей.

Как рассказал Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области, с начала 2024 года в регионе зафиксировали 6 765 случаев укусов клещей. При этом из них 3 280 — дети.

Кроме того, за последнюю неделю в регионе было зафиксировано 12 412 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), что немного больше, чем на предыдущей неделе.

Уточняется, что не было зарегистрировано случаев гриппа. Хальзов сообщил, что в больницах Новосибирской области имеется достаточное количество свободных коек. За прошедшую неделю служба скорой медицинской помощи осуществила 13 010 выездов.

Напомним, что за неделю в Новосибирской области произошло 119 пожаров.

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Нина Раневская
Журналист

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