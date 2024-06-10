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проиcшествия

В Новосибирской области утонул 17-летний подросток

Фото: СУ СК России по Новосибирской области

В селе Новосибирской области утонул подросток.

Как сообщает СУ СК по Новосибирской области, Ордынским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту утопления 17-летнего подростка.

Вечером 9 июня 2024 года в селе Петропавловка Краснозерского района двое молодых людей приехали на берег реки Карасук. Один из них, 17-летний подросток, решил искупаться. Однако в какой-то момент он скрылся под водой, и с тех пор его тело так и не было обнаружено.

В данный момент проводится доследственная проверка. Также проводятся поисковые и следственные мероприятия.

Напомним, что в Новосибирске опубликованы кадры возгорания иномарки на Коммунальном мосту.

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Нина Раневская
Журналист

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