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общество

В селе Новосибирской области прошли съемки «Битвы экстрасенсов»

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В одном из сел Новосибирской области проходили съемки популярного телевизионного шоу «Битва экстрасенсов».

В селе Кудельный Ключ Тогучинского района Новосибирской области прошли съемки шоу «Битва экстрасенсов».

Местные жители написали письмо в редакцию проекта. Они решили узнать, почему в селе якобы горят дома.

Сами съемки проходили до ночи. Зрители смогут увидеть эпизод, по предварительной информации, в следующие выходные. Об этом сообщается в группе «Тогучинская газета» во «ВКонтакте».

Напомним, что на грядках с клубникой в Новосибирской области появились жмурики.

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Нина Раневская
Журналист

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