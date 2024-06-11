Банковскую карту с AI-дизайном из Сибири начали оформлять в павильоне банка на ВДНХ

Принт создан нейросетью Kandinsky специально ко Всемирному дню мороженого.

Посетители выставки «Россия» на ВДНХ в павильоне Сбера могут оформить моментальную дебетовую карту с необычным сибирским дизайном, созданным нейросетью Kandinsky специально ко Всемирному дню мороженного. Традиционно в России и в других странах его отмечают 10 июня.

Создавая дизайн карт, нейросеть Kandinsky «вдохновлялась» излюбленным лакомством детей и взрослых — мороженым, а также богатством культуры Сибири, красотами ее просторов. Одним из главных героев дизайна стал медведь – известный сладкоежка и символ огромного сибирского региона. Оформить карту можно в локации «Современный офис» в павильоне банка.

13 июня на выставке «Россия» на ВДНХ гости павильона могут не только оформить карты с уникальным дизайном, но и выиграть мороженое. В этот день на площадке лектория будет проходить квиз, посвященный интересным фактам о Сибири. Каждый победитель в награду получит эскимо или пломбир от сибирского производителя «Купинское мороженое». Этот региональный бренд уже более 20-ти лет специализируется на производстве мороженого из отборных и натуральных продуктов.

Кроме того, посетители павильона смогут приобрести эксклюзивные открытки с изображением достопримечательностей Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Алтай, Хакасия и Тыва. Для детей подготовлены книжки-раскраски, иллюстрирующие города Сибири. Все это создано с использованием цифровых технологий нейросети Kandinsky и сервиса GigaChat специально для выставки «Россия».

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбербанка:

«Лимитированная коллекция серии карт с эксклюзивным сибирским дизайном создана технологиями искусственного интеллекта специально для гостей павильона на выставке «Россия». Мы приглашаем сибиряков, москвичей и гостей столицы посетить наш павильон, чтобы отлично провести время, узнать интересную и познавательную информацию о Сибири».

Международная выставка-форум «Россия» — демонстрация главных достижений страны. Её участники — все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. ВДНХ — масштабная проекция всей России. В павильоне посетителей ожидают: выставка технологий и инноваций банка; насыщенная образовательная программа от Российского общества «Знание» и Сбера; экскурсии; детская зона с аниматорами и мастер-классами; тематические дни.

Экспозиция банка на международной выставке-форуме «Россия» находится в павильоне №2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Вход для всех бесплатный. Чтобы не стоять в очереди, можно заранее записаться на экскурсию на сайте павильона.