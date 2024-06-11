В Новосибирске за два года отремонтируют 21 школу

В 2024 и 2025 годах в Новосибирске капитально отремонтируют 21 объект образования, ремонт каждого рассчитан на два года. В школах, лицеях и гимназиях реконструируют кровли, инженерные коммуникации, спортзалы и пищеблоки. Более 11,7 миллиона рублей в каждом образовательном учреждении направлены на обновление школьной инфраструктуры.

В 2024-2025 году на капитальный ремонт школ в городе выделено более двух млрд рублей. Работы финансируются по программе капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования».

В списке на двухгодичный ремонт – 21 здание. Все закупки на ремонтные работы и поставку оборудования на объектах капремонта состоялись, контракты подписаны. Проработаны планы по обеспечению непрерывности образовательного процесса детей в соответствии с нормами СанПиН.

За два года капитально обновят здания школ № 77, 58, 84, 85, 109, 32, 147, 128, 36, 73, 111, 78, 20, гимназий № 13, 16, 8, 14, лицея информационных технологий и лицеев № 12, 126, 128.

К ремонтным работам в гимназии № 13 и школе № 77 приступили в феврале. За это время обновили крыши, спортзалы, электрику и отопление. В июне в гимназии перешли к ремонту пищеблока, в школе остаётся отремонтировать фасад здания.

Весной начался ремонт помещений начальных классов в техническом лицее № 128 и спортзала в гимназии № 8.

С 1 июня ремонтные работы проводят во всех заявленных на капремонт объектах образования. Рабочие заменяют системы отопления и противопожарной защиты, электрику, окна. Ремонтируют кровли, пищеблоки, спортзалы, кабинеты и коридоры. Работы будут продолжаться до августа 2025 года.

Обновленные школьные помещения оснастят новым оборудованием: на сумму более 245 миллионов рублей закуплены мебель для предметных кабинетов, аппаратура для детских теле- и фотостудий, оборудование для спортзалов и серверных, интерактивные панели и школьная мебель.

Приёмка отремонтированных школ будет проводиться с участием родительской общественности.