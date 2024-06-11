Глава Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив поздравил врачей с предстоящим Днем медика

Медицинских работников региона с профессиональным праздником поздравил Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Сегодня на торжественное мероприятие в государственном концертном зале имени Арнольда Каца в Новосибирске собрались врачи, медсестры, фельдшеры – сотрудники больниц, поликлиник, амбулаторий и ФАПов региона. Какими достижениями встречают они свой профессиональный праздник? Руководитель Новосибирской областной больницы, депутат Законодательного Собрания Анатолий Юданов поделился: «Мы в областной больнице думали много лет назад: неужели перешагнем рубеж в 50 тысяч пациентов? Подводили итоги прошлого года и увидели более 51200 человек. Когда я 40 лет назад пришел работать, оперировали тогда раза в три меньше, и казалось, это предел. Но сегодня технологии в хирургии позволяют теми же руками, теми же мощностями, но с совершенно с другим подходом помочь гораздо большему количеству наших земляков. Радости никому не доставляет лежать в больнице, правда? Если раньше человеку, чтобы удалить желчный пузырь, надо было три недели лежать, сегодня мы это делаем за три дня... А коллегам всем в праздник хотелось бы пожелать, чтобы у них было побольше времени каждый день побыть со своими близкими, со своими родными. Чтобы возможностей для отдыха было хотя бы чуть-чуть побольше».

Губернатор Андрей Травников поздравил с предстоящим Днем медицинского работника и подчеркнул: «Действительно сплоченное профессиональное медицинское сообщество нашего региона – отдельный предмет для гордости. Возможности наших врачей известны далеко за пределами Новосибири и даже за пределами нашей страны».

Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив отметил, что традиционно в депутатском корпусе Новосибирской области практически всегда присутствуют врачи, руководители учреждений здравоохранения. «Я уже 23 года депутат, и насколько помню, в составе депутатов всегда есть ваши представители, – сказал он в своем обращении к героям торжества. – Это означает, что вы – всегда на острие происходящего, всех событий, всего того, что делается в области, в политике. Для каждого из вас самая большая награда – когда ваши пациенты говорят: «Доктор от Бога». Я хочу, чтобы про каждого из вас так говорили. Мы все прошли через ваши руки. И поэтому День медицинского работника – это такой всенародный праздник! Уважаемые друзья, что бы ни рассказывал робот Николай, лучшая таблетка – это ваше теплое слово, это ваша душа, это то, как вы относитесь к своему пациенту. Спасибо вам огромное, низкий поклон, здоровья, счастья, успехов и всего-всего самого хорошего!»

На празднике были вручены награды разного уровня. В том числе пяти медицинским работникам региона присвоены звания «Заслуженный работник здравоохранения Новосибирской области». Получили приятные поощрения победители областного конкурса профессионального мастерства «Врач года» и победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».