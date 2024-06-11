Краснозёрский санаторий повысит уровень сервиса благодаря нацпроекту

Санаторий «Краснозёрский» стал первым участником нацпроекта «Производительность труда» в сфере туризма в Новосибирской области. Благодаря бережливым технологиям в санатории повысят качество сервиса и увеличат эффективность работы сотрудников.

«Санаторий «Краснозерский» активно участвует в проектах, где предусмотрена поддержка государства. К примеру, как участник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» санаторий взял федеральную субсидию на строительство модульных номеров и уже активно ведет работы. Кроме того, санаторий получил субсидию на развитие деятельности по региональной туристической госпрограмме в 2022 году. Нас очень радует активность молодых предпринимателей, которые повышают уровень сервиса благодаря господдержке по нацпроектам», – сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Начиная с марта 2024 года предприятия сферы туризма – гостиницы, кемпинги, санаторно-курортные организации, турагентства и туроператоры, парки культуры и отдыха – с выручкой от 180 млн рублей могут получать поддержку национального проекта «Производительность труда».

Первым в Новосибирской области такой возможностью воспользовались сотрудники санатория «Краснозёрский». Санаторно-курортный комплекс основан в 1965 году, с 2005 года – это санаторий регионального значения с сертифицированным уровнем гостиничного сервиса 3 звезды. В комплексе проводится санаторно-курортное лечение и медицинская реабилитация.

При поддержке экспертов Регионального центра компетенций Корпорации развития Новосибирской области в санатории будут оптимизировать процессы предоставления комплекса услуг по регистрации, заселению гостей и организации питания. В санатории устранят возникающие в процессе работы потери, сократят число внутренних незавершенных процессов и маршруты перемещений, улучшат организацию труда персонала.

«Наша задача – соответствовать всем веяниям времени, чтобы оставаться конкурентоспособными и оказывать качественные услуги современного формата: лечение, отдых, оздоровление. Мы понимаем, что от повышения производительности труда зависит насколько качественно будут использованы человеческие, финансовые, материальные ресурсы. Мы проводим в санатории большую модернизацию, постоянно совершенствуем систему менеджмента качества. И работа в нацпроекте однозначно закрепит наши позиции, повысит эффективность команды в целом. Планируем повышать производительность минимум на 25% в год, чтобы соответствовать тем вызовам, которые стоят перед нашей отраслью», – говорит генеральный директор АО «Санаторий «Краснозёрский» Алексей Курнявкин.

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