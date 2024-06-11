Крупный банк и Почта России провели экологическую акцию в Новосибирске

Представители компаний высадили вечнозеленый кустарник в сквере у Монумента Славы.

Совместную экологическую акцию провели в сквере у Монумента Славы Сбер и Почта России, по случаю 30-летия которой председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев и директор макрорегиона Сибирь Почты России Александр Завьялов вместе с волонтерами компаний высадили 30 можжевеловых кустов.

Место акции и посадочный материал были выбраны по рекомендации управления по благоустройству общественных территорий мэрии Новосибирска. Высадка вечнозеленого кустарника хорошо вписалась в разработанный ранее план дополнительного озеленения Монумента Славы и прилегающего сквера.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Сбер и Почту России связывает многолетнее сотрудничество, которое давно вышло за рамки только финансовых взаимоотношений. У наших компаний общие ценности, в числе которых – бережное отношение к природе, волонтерство. Поздравляю команду Почты России с 30-летним юбилеем компании и благодарю за возможность присоединиться к экологической акции».

Александр Завьялов, директор макрорегиона Сибирь Почты России:

«У Почты, помимо социальной функции, есть и социальная ответственность. Поэтому наша компания не только поддерживает добровольческую деятельность, но и сама инициирует подобные проекты. Акция по высадке растений не только объединила нас с партнёрами из Сбербанка вокруг благоустройства зеленой территории. Он также направлена на патриотическое воспитание и на сохранение исторической памяти».