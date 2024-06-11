Кубок Губернатора по мини-футболу впервые пройдет в Новосибирске

В грядущие выходные на стадионе «Спартак» состоится детский турнир по мини-футболу, в котором примут участие 24 команды юных спортсменов со всей области. В первый день соревнований запланированы матчи группового этапа, по итогам которых шестнадцать коллективов выйдут в стадию плей-офф.

«Положено начало доброй традиции: с каждым годом губернаторский турнир будет увеличивать масштаб и привлекать больше жителей, — рассказал президент Новосибирской областной федерации футбола Эдуард Таран. — Футбол направлен на развитие личности ребенка, его талантов, умственных и физических способностей, а борьба за высокую награду является дополнительным стимулом, формирующим волю к победе. Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни входит в национальные цели развития. Наша общая задача – расширить возможности для удовлетворения интересов детей в сфере детско-юношеского спорта, создать новое пространство для раскрытия их потенциала».

Кубок Губернатора учрежден в Новосибирской области в этом году. Организаторами турнира выступают Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий, Новосибирская областная федерация футбола и стадион «Спартак». Торжественная церемония открытия пройдет 15 июня в 10.00.