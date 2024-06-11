Летняя премьера в элитном яхт-клубе: в Новосибирской области состоится презентация нового медиапроекта

Незабываемая прогулка на яхте, холодное шампанское с клубникой, общение с единомышленниками под романтичное звучание саксофона и теплое дыхание свежего морского бриза – это все презентация нового проекта, которую крупнейший медиахолдинг Сибири – «Сиб.фм Group» проведет для руководителей сибирских компаний, лидеров бизнеса региона.

Презентация пройдет 18 июня в элитном яхт-клубе «АкваЛэнд». Место на берегу Обского моря в Новосибирской области выбрано не случайно. Гостям будет представлен «Весь Искитим» — новый медиапроект «Сиб.фм Group», рассказывающий о том, чем живет один из крупнейших городов области.

Фуршет, живая музыка и, конечно, великолепные кадрына фоне белоснежной яхты и зеркальной поверхности моря, запечатленные профессиональным фотографом – хороший повод и отдохнуть с удовольствием, и получить информацию об информационном ресурсе, который может быть полезен в бизнесе.

В программе презентации также модный показ коллекции одежды, фотовыставка, розыгрыш призов от партнеров и другие интересные мероприятия.

Помимо презентации нового медиапроекта «Весь Искитим», одним из ключевых событий вечера станет показ фильма «Место, где я живу: Новосибирская область», снятого к 85-летнему юбилею региона и ставшего итогом масштабной экспедиции «Ново-Сибирские открытия-85», которая охватила все 30 районов области.

Завершится мероприятие зажигательным фаер-шоу.

Авто партнёр мероприятия:компания «Альбион-Моторс».

Партнеры мероприятия: Аэрон многоформатный квартал ООО «Капитал», АО «Финам», ООО «Эдем» — Отель курорт «Морозово», Многопрофильный медицинский центр «Клиника доктора Рогажинскас».