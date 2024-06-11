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общество

Мёртвого 34-летнего новосибирца нашли в запертой квартире в Новосибирске

Фото: МАСС 54

Молодой человек был обнаружен в квартире на Морском проспекте Академгородка.

Сотрудники МАСС 54 рассказали о своей работе в Новосибирске за минувшие сутки. Один из вызовов произошел в 16:19. Оказалось, что мужчина 1990 года рождения не выходит на связь, дверь в квартире заперта. Необходима помощь, чтобы попасть внутрь. Спасатели выехали на место, доступ в квартиру обеспечили, внутри обнаружили молодого человека без признаков жизни.

В тот же день около 23:50 обеспокоенные родственники попросили спасателей попасть в квартиру по улице Гоголя, внутри находилась 77-летняя женщина. Спасатели прибыли на место, доступ в квартиру был обеспечен, оказалось, что женщина крепко спала, с ней все в порядке.

10 июня стало известно, что девятилетняя девочка застряла в автомате для кормления белок в новосибирском Академгородке. На помощь также выехали сотрудники МАСС.

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Дарья Лапина
Журналист

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