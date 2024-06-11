На празднике в честь Дня города в Новосибирске устроят огненное шоу

Медиахолдинг Сибфм Group и мэрия Новосибирска устроят настоящий праздник в честь 131-летия Новосибирска. Такое масштабное мероприятие точно нельзя пропустить.

30 июня с 12:00 до 22:00 в «Арена» парке состоится празднична программа, которая точно не оставит равнодушным никого.

На празднике по-настоящему зажгут факиры, которые уже подготовили множество опасных и зрелищных номеров. Выступление артистов именно это сферы развлечения, всегда запоминается своим накалом и поражает красотой происходящего. Если такие развлечения вам не по душе, на площадке планируется ещё множество различных развлечений и интерактивов для всей семьи.

На площади развернётся настоящий фестиваль искусства, который представит творчество нашего города со всех сторон.

Помимо этого, всех любителей уличных рисунков ждёт крутая зона стрит арта. Тут гости смогут посмотреть за тем, как творится стрит искусство.

В рамках праздника будет организован кинопоказ прямо под открытым небом.

На празднике по-настоящему зажгут факиры, которые уже подготовили множество опасных и зрелищных номеров.

На протяжении мероприятия, гостей будут развлекать мимы, эти ребята точно смогут устроить настоящий театральный перформанс.

Новосибирские байкеры тоже не оставят любимый город без подарка. На празднике они устроят байк-шоу и покажут своих «железных коней» в деле.

Командные соревнования станут неотъемлемой частью мероприятия, ведь там можно будет выиграть вкусные и ценные призы.

Маленьких гостей праздника будут ждать игровые зоны, где все желающие смогут показать свое мастерство владения мячиком.

Зона борьбы «сумо» также будет в этом году представлена на празднике. Оценить выступление бойцов в столь нестандартном для нашей страны виде спорта однозначно стоит.

Зоны с творческими мастер-классами также будут распределены по всей по всей площадке праздника.

Гвоздем праздника будет известный исполнитель Kamazz. Он споёт свои самые громкие хиты: «Как ты там», «В тебе до капли растворюсь», «На колени поставлю», «Не оставляй меня», «Падший ангел», «Принцесса» и другие.

Генеральный партнёр: Торговая сеть «Пятёрочка»

Генеральный Автопартнёр — Компания «ГРЕЙТ ПАРК», официальный дилер GEELY на Петухова 2/3а

Партнеры: МФК Сан Сити, Друзья Бар-ресторан, Сеть автошкол «Автостатус», Детский развлекательный центр «BANANA PARK», Клиника Эксперт, футбольная школа «Динамо» в Новосибирске, Частная школа «Top IT School»

Генеральный фуд партнер: Sova Bar

Фуд партнеры: Кофейня-пекарня «ВафLand», Торговый дом Куликовский, #НаКофеине, Alcreme, Brooklyn, Mivino,Garage Sanchez, Добыча, bubble tea bar HARUCHA, Улицы, Ханбуз, Магазины сладостей для взрослых и детей «Мармеладная бухта», Мороженое, десерты и напитки «33 пингвина», Crosby Coffee, HOTDOGS, SPRING,Бургерная Meat Boy Burger, Ресторан доставки авторской кухни Plita & Chef, кафе-блинная «Tinlinna», Кондитерская Винер Вальд

Мы ждем всех на нашем общем празднике 30 июня с 12:00 до 22:00 в парке «Арена».