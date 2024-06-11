Надеждинский металлургический завод получил новую печь

Флагманское предприятие «Норникеля» проходит этап масштабной реконструкции пирометаллургического производства, которая позволит существенно повысить надежность технологического процесса.

В плавильном цехе Надеждинского металлургического завода специалисты завершили демонтаж второй печи взвешенной плавки и приступили к монтажу нового плавильного агрегата.

Надеждинский металлургический завод имени Б.И. Колесникова (НМЗ) перерабатывает никель-пирротиновый концентрат Талнахской обогатительной фабрики, никелевый концентрат Норильской обогатительной фабрики, металлосодержащий продукт Талнахской обогатительной фабрики и никелевый шлак Медного завода.

С 2016 года, после закрытия Никелевого завода в Норильске, НМЗ — единственный в Норильском дивизионе производитель медно-никелевого файнштейна, который далее отправляется по Северному морскому пути на переработку в Кольский дивизион компании.

Печь взвешенной плавки номер два состоит из трех основных узлов: в реакционной шахте расплавляется шихта, в сеттлере разделяются штейн и шлак, а через аптейк удаляются отходящие газы.

Полный ремонт с учетом периферийного оборудования займет 60 суток. Чтобы уложиться в график, параллельно с демонтажными работами на самой высшей отметке специалисты монтируют реакционную шахту. В сердце технологической линии начали расстановку балок основания печи, после чего приступят к монтажу подины. Следующий этап — сборка стеновых водоохлаждающих элементов, или кессонов печи.

В ремонте на НМЗ участвуют более двух тысяч человек. Чтобы управлять процессами и уложиться в сроки, компания привлекла подрядчика с готовым решением — системой Databriz, которая в поточном режиме собирает данные от исполнителей работ через мобильное приложение и передает их в центр управления ремонтами.

В октябре 2023 года на площадке НМЗ запущен в работу первый пусковой комплекс флагманского экологического проекта «Норникеля» — Серной программы, призванной свести к минимуму выбросы диоксида серы на предприятии. Проектом предусматривается строительство технологического комплекса, включающего производство технической серной кислоты, нейтрализацию технической серной кислоты природным известняком с получением гипса и складирование гипсового шлама – продукта нейтрализации.

«Надежда» становится мощным металлургическим кластером для всего «Норникеля». Именно это предприятие сейчас становится центром развития металлургических компетенций и импортозамещающих технологий. Компания вложит более 30 млрд рублей в этот ремонт, который позволит повысить производительность и надежность агрегатов, что несомненно скажется на объеме производимого металла.