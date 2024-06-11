Новосибирские депутаты поддержали внесение изменений в налоговое законодательство области

Комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности поддержал изменения федеральных законов по совершенствованию налогового законодательства РФ.

Основные аспекты грядущих изменений налоговой системы Российской Федерации на заседании представил заместитель председателя Правительства Новосибирской области, министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко. Глава Минфина напомнил, что пакет из пяти законопроектов по совершенствованию налогового и бюджетного законодательства выносится на июньскую сессию Государственной Думы, которая запланирована на 20 июня. Как подчеркнул министр, пакет предлагаемых законопроектов продиктован «задачами, которые стоят перед нашим государством на повышение внутреннего технологического суверенитета, импортозамещения, достижения более справедливого распределения налоговой нагрузки».

Остановившись на 5-ти ступенчатой прогрессивной шкале по налогу на доходы физических лиц, Виталий Голубенко отметил, что в сектор повышенных ставок по НДФЛ входят всего 34 человека из миллиона. «С точки зрения новых вычетов, которые законодательство предусматривает в проекте, это, конечно, поддержка семей с детьми. Удваиваются объемы вычетов на второго ребенка, на третьего и последующего ребенка, которые будут предоставляться до месяца, когда доход станет превышать 450 тысяч рублей». Особое внимание в своем выступлении Виталий Голубенко уделил упрощенной системе налогообложения и увеличению ставки по налогу на прибыль «в связке с отменой экспортных пошлин, привязанных к курсу доллара, сохранением налоговых льгот и введением новых налоговых преференций для инвестиционного и инновационного сектора», а также льготам, вводимым для IT-компаний. В части совершенствования Бюджетного кодекса Российской Федерации министр отметил распределение налогов между бюджетами, расширение полномочий между субъектами РФ и муниципалитетами, возможность муниципальным образованиям, наряду с регионами, направлять экономию от использования федеральных трансфертов на дальнейшую реализацию национальных проектов. «Интересным аспектом является то, что в бюджетном законодательстве соглашения по концессиям ГЧП и финансовой аренде или лизингу приравниваются к условным долговым обязательствам, – остановился Виталий Голубенко на актуальном для региона моменте. – По ним определяются в законодательстве предельные планки для ежегодных расходов бюджетов, которые на сегодня предложены на уровне 10 процентов от собственных доходов. То есть видно, что в бюджете области эти цифры существенно ниже», – заметил Виталий Голубенко.

«Изменения законов, предлагаемые федеральными проектами, безусловно, важны как с точки зрения развития бизнеса, так и социальной сферы, поддержки регионов», – резюмировал заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Сергей Кальченко. По информации парламентария, на состоявшейся накануне рабочей группе все депутаты имели возможность обратиться с вопросами к представителям Федеральной налоговой службы, к Минфину, и обсудить все важнейшие аспекты. «Отмечу, что социальная политика государства в ближайшие годы будет строиться вокруг потребностей семей, в которых есть дети. Большая многодетная семья должна стать нормой философии жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии, подчерпнул Президент России в послании Федеральному Собранию 29 февраля этого года. Не менее важным считаю сохранение стимулов для развития финансового рынка и отказ от увеличения нагрузки на большинство граждан, хранящих сбережения в банках. Во-вторых, для субъектов Российской Федерации предусмотрены новые механизмы по оздоровлению региональных финансов, наращиванию объемов средств на развитие инфраструктуры и социальной сферы. Уверен, что с рассмотрением изменений федеральных законов наша работа не закончится. Впереди у нас большой совместный труд с Правительством Новосибирской области по принятию новых законов, реализации новых национальных проектов», – убежден Сергей Кальченко.

Вице-спикер Ирина Диденко дополнила, что принцип справедливости заключается не только в социальном перераспределении. «В законопроектах заложены задачи, касающиеся импортозамещения, задачи, которые Президент ставил по технологическому суверенитету. На мой взгляд, важно отметить стимулирующие факторы для инвестиций, для долгосрочных инвестиций. Налоговая система не является статичной. При применении новых норм будем давать федеральному центру обратную связь и дорабатывать законы нашими предложениями и, возможно, корректировками».

Первый вице-спикер Андрей Панфёров оценил пакет обсуждаемых законов как исторический. «Та оперативность, с которой принимается этот документ, говорит о том, что действительно наступило время таких решений. Я бы хотел обратиться, прежде всего, к исполнительной власти, к депутатам на местах по доведению основных аспектов этих документов до населения. Тогда это скорей найдет понимание населения нашей области и нашей страны и быстрей заработает», – уверен Андрей Панфёров.

Такая информация максимально понятная для обычных людей, чтобы депутаты могли вести разъяснительную работу со своими избирателями, комитетом подготовлена, сообщила Ирина Диденко.

«Закон действительно исторический. Я думаю, принимать его было нужно еще вчера, – подвел итог обсуждению Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив. – В Российской Федерации одни из самых низких налогов в мире. Многие, наверное, знают здесь, что подоходный налог во многих странах доходит до 45%. Из доклада, который нам представил министр финансов, видно, что абсолютного большинства работающих рост НДФЛ не коснется. Что касается налога на прибыль для предприятий. Сегодня надо всем помнить и понимать, что крепить экономику и обороноспособность страны можно по-разному. Сейчас, когда идет специальная военная операция, предприятия большие и малые уже помогают. И, я уверен, будут помогать дальше. Прошу комитет представленные законопроекты поддержать», – заявил свою позицию спикер.

Комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике принял решение вынести на рассмотрение сессии регионального парламента проекты федеральных законов № 639663-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и № 639660-8 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».