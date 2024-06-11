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общество

Новосибирцам, получившим ожоги, выплатили по 1,5 млн руб

Фото: Сиб.фм

По 1,5 миллиона рублей выплатили жителям Новосибирска, которые получили сильные ожоги.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, четверо жителей региона получат по 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда во время аварии на теплосетях.

“В январе 2024 года в результате порыва коммунальной сети на улице Петропавловской в Ленинском районе 11 граждан получили ожоги различной степени тяжести из-за кипятка”, — уточнили в прокуратуре.

Напомним, что в Ленинском районе Новосибирска произошла серьёзная коммунальная авария, из-за которой без отопления осталось 250 домов и социальных объектов.

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Валерия Митрохина
Журналист

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