Новосибирцу грозит 15 суток за справление нужды с горы на Алтае

Юрист из Новосибирска рассказал, почему мужчина, справивший нужду с горы на Алтае, не отделается штрафом.

Житель Новосибирска Алексей опубликовал в своих соцсетях, как справляет нужду на перевале Кату-Ярык, который считается священным для коренного населения на Алтае. Ролик увидели местные жители и призвали наказать сибиряка.

Из-за резонанса, на семью Алексея и его друзей стали поступать угрозы. Мужчина записал видео, в котором принёс извинения перед алтайцами и туристами, а также удалил нашумевший ролик.

«Моё чувство юмора оказалось очень неуместным», — отметил он.

Чуть позже 31-летним туристом заинтересовалась полиция и возбудила дело об административном правонарушении за мелкое хулиганство.

Новосибирский юрист Богдан Кучеренко рассказал корреспонденту Сиб.фм, что Алексею по данной статье грозит штраф от 500 до 1000 рублей либо арест вплоть до 15 суток.

«Учитывая резонанс, который последовал за его видео, думаю, что штрафом ему не отделаться», — предположил юрист.