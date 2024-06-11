Новосибирцы весной пошли по барам

Аналитики МТС Банка изучили траты новосибирцев в заведениях общепита весной 2023 и 2024 годов. Анализ обезличенных данных показал, что россияне стали на 37% чаще ходить в бары, а средний чек в заведениях общепита вырос на 17%.

По данным МТС Банка весной 2024 года количество чеков в заведениях общепита в целом увеличилось на 17% по сравнению с весной прошлого года. Больше всего выросло количество транзакций в барах – на 37%, средний чек увеличился на 11% до 980 рублей.

В заведениях фастфуда весной этого года было совершено платежей на 17% больше, чем год назад, средний чек тоже немного вырос – на 6% до 440 рублей.

В ресторанах и кафе также отмечается рост обоих показателей, количество транзакций увеличилось на 13%, а средний чек – на 14% до 1310 рублей.

Самый незначительный рост весной 2024 года показала доставка готовой еды из заведений общепита – количество заказов увеличилось на 7% по сравнению с весной 2023 года. Средний чек стал больше на 5% и составил 1020 рублей.

Ресторанный бизнес начал стабилизироваться после нескольких непростых лет, связанных с пандемией коронавируса и ограничениями из-за введенных санкций – активно развиваются различные бюджетные концепции и запускаются новые для рынка форматы, что привлекает россиян. Аналитики отмечают, на рост популярности услуг общепита также повлияло активное развитие внутреннего туризма.

Кроме того, рост интереса к заведениям общепита, а в особенности к барам, соответствует общему тренду на увеличение трат на развлечения и досуг.

Сэкономить в заведениях общепита можно с помощью карт МТС Weekend и MTS CASHBACK, держатели которых получают 5% кешбэка за оплату в кафе и ресторанах, 3% − за фастфуд. По виртуальной карте Мир MTS CASHBACK LITE предусмотрено 3% кешбэка в кафе и ресторанах.

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