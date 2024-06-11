«Он не наш сотрудник»: главврач скорой помощи прокомментировал избиение автомобилиста водителем неотложки в Новосибирске

В скорой помощи в Новосибирске заявили, что водитель неотложки, избивший человека, не является их сотрудником.

В Ленинском районе Новосибирска на Бетонном переезде водитель скорой помощи избил другого участника движения из-за того, что он якобы не пропускал неотложку с маячками и сиреной. Инцидент попал на видео, на котором видно, что мужчина со всей силой избивает водителя седана руками и ногами.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич в разговоре с корреспондентом Сиб.фм, сообщил, что водитель не является их сотрудником.

«Водитель не является сотрудником станции скорой помощи», — ответил главврач.

Балабушевич добавил, что мужчина является сотрудником «Медтранса».

«У нас договор с Медтрансом — они предоставляют нам транспортные услуги. У нас (у скорой, прим.ред.) только медицинская сторона. Поэтому он не является нашим сотрудником», — пояснил Балабушевич.

На момент публикации дозвониться до Медтранса корреспонденту Сиб.фм не удалось.

Напомним, полиция начала проверку по данному инциденту. В ведомстве отметили, что заявление от пострадавшего не поступало.