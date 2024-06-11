Принципиально новый этап строительства СКИФ начался в Новосибирской области

Реализация проекта СКИФ, которая проводится в соответствии с целями и задачами национального проекта «Наука и университеты», перешла от строительных работ к сборке оборудования – это принципиально новый этап работ, в ходе которого в инжекторе, бустере и перепускных каналах синхротрона СКИФ уже начат монтаж специализированной опорной геодезической сети.





Как прокомментировала заместитель Губернатора Ирина Мануйлова, в феврале новосибирские ученые приступили к первому этапу сборки магнитной системы накопительного кольца СКИФ. Высокотехнологичное оборудование для синхротрона на 90% отечественное. Замгубернатора отметила, что будущая научная установка уникальна для региона и позволит создать исследовательскую и технологическую независимость для достижения прорывных результатов в различных областях, решения прикладных задач, а также даст региону возможность проводить передовые фундаментальные исследования, развивать наукоемкий бизнес, новые импортозамещающие эффективные технологии. «Работа идет по плану, но график очень жесткий. Поэтому внимание к этому объекту со всех сторон, в том числе и со стороны областных властей, надзорных органов очень пристальное», – отметила Ирина Мануйлова.



На этапе сборки и установки оборудования одной из основных задач станет высокоточная юстировка магнитных элементов. Чтобы в дальнейшем выполнить высокоточное позиционирование магнитной структуры, в инжекторе, бустере и перепускных каналах синхротрона СКИФ уже начат монтаж специализированной опорной геодезической сети.



Одна из основных характеристик Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» – его беспрецедентно малый эмиттанс (около 70 пикометров – радиан). Этот параметр определяет яркость СИ, а значит и исследовательские возможности ЦКП «СКИФ». Эмиттанс формируется магнитной структурой основного кольца ускорительного комплекса. «Комплекс СКИФ относится к поколению 4+, это очень жесткая машина с точки зрения фокусировки электронного пучка, – рассказывает заместитель директора ИЯФ СО РАН по реализации проекта ЦКП «СКИФ», к.т.н. Сергей Синяткин. – Есть определенные требования к качеству производства магнитных элементов и высокой точности их выставки. Это достаточно серьезные требования, которые ранее в России и в мире никогда не предъявлялись к подобным машинам».



Для того, чтобы монтаж физического оборудования был высокоточным, геодезическая группа ИЯФ СО РАН создает специализированные опорные геодезические сети в основных помещениях ускорительно-накопительного комплекса. «В России давно не реализовывались подобные проекты ускорителей, поэтому, если говорить в целом, то работа над СКИФ представляет собой некий научно-технический вызов не только для геодезистов ИЯФ, но и всего Института в целом», – отмечает старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, к.т.н. Леонид Сердаков.



Для работы на объектах такого уровня, где требуется высокая точность, используется специальное оборудование: лазерные трекеры, которые позволяют проводить измерения до десятков микрон и геодезические отражатели.



Для справки

Национальные проекты реализуются в соответствии с Указами Президента РФ о национальных целях развития России до 2030 года. Подробная информация – на сайте национальные проекты.рф

