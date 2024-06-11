«Россия – миру»: новый спецпроект «АиФ» рассказывает о развитии науки

В Новосибирске, в рамках мультиформатного интерактивного проекта «Россия — миру» открылась выставка, посвященная науке.

Проект «Россия — миру» в онлайн и офлайн экспозициях представляет ретроспективу развития российской и советской науки, рассказывая о наиболее значимых достижениях, от Ломоносова до наших дней.

«Наши авторы и редакторы проделали поистине энциклопедическую работу. Материалы открывают для аудитории массу поводов для гордости своей страной. Проект представлен в интерактивных форматах, которые так любит молодое поколение. Надеемся, что многие юные пытливые умы, воодушевившись подготовленными журналистами «АиФ» материалами, захотят связать свою жизнь с российской наукой»,—считает генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

«Экспозиции пройдут в 12 городах, дополнив контент выставок «Россия — моя история. Сегодня, когда мы стремимся к технологическому суверенитету, нужно понимать, что без достижений науки он невозможен. А достижения будут, когда молодёжь начнёт стремиться к ним. Поэтому проект в первую очередь проект адресован ей»,— говорит глава Ассоциации исторических парков «Моя история», член Общественной палаты России Иван Есин.

«История страны была бы невозможна без трудов ученых. Особенно приятно, что экспозиция открывается в Новосибирске, который является одним из крупнейших федеральных научных центров», — отмечает директор Исторического парка «Россия моя история» в Новосибирске, кандидат исторических наук Алексей Ронин.

«Россия – миру!» –ответ на запрос сегодняшнего дня. Россиявосстанавливает позиции на мировой арене, естьмного всего, что Россия дала миру, о чем важно знать. Экспозиция доступно рассказывает о достижениях в науке», — подчеркивает федеральныйинспекторпоНовосибирскойобласти аппарата полномочного представителя Президента России в СФОИлья Чернышев.

«Мы возвращаемся к пониманию, что мы – великая цивилизация, у нас есть огромный вклад в развитие мировой культуры и науки. Эта выставка – еще один шаг к тому, чтобы вспомнить, чем нужно гордиться», — говорит заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев.

Проект будет формировать у молодежи интерес к науке. «Даже если у ребенка не возникнет желания стать изобретателем, проект поможет по-новому взглянуть на привычные вещи», — отметил директор новосибирского Городского центра цифровой трансформации Роман Сюзяев,

Проект «Россия — миру» реализуется ИД «Аргументы и факты» совместно с мультимедийными историческими парками «Россия — моя история» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Выставка в Новосибирске проходит: Исторический парк «Россия – моя история», ул. Василия Старощука, 24.