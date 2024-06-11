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общество

«Россия – миру»: новый спецпроект «АиФ» рассказывает о развитии науки

Фото: Денис Винокуров

В Новосибирске, в рамках мультиформатного интерактивного проекта «Россия — миру» открылась выставка, посвященная науке.

Проект «Россия — миру» в онлайн и офлайн экспозициях представляет ретроспективу развития российской и советской науки, рассказывая о наиболее значимых достижениях, от Ломоносова до наших дней.

Фото «Россия – миру»: новый спецпроект «АиФ» рассказывает о развитии науки 2

«Наши авторы и редакторы проделали поистине энциклопедическую работу. Материалы открывают для аудитории массу поводов для гордости своей страной. Проект представлен в интерактивных форматах, которые так любит молодое поколение. Надеемся, что многие юные пытливые умы, воодушевившись подготовленными журналистами «АиФ» материалами, захотят связать свою жизнь с российской наукой»,—считает генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

«Экспозиции пройдут в 12 городах, дополнив контент выставок «Россия — моя история. Сегодня, когда мы стремимся к технологическому суверенитету, нужно понимать, что без достижений науки он невозможен. А достижения будут, когда молодёжь начнёт стремиться к ним. Поэтому проект в первую очередь проект адресован ей»,— говорит глава Ассоциации исторических парков «Моя история», член Общественной палаты России Иван Есин.

Фото «Россия – миру»: новый спецпроект «АиФ» рассказывает о развитии науки 3

«История страны была бы невозможна без трудов ученых. Особенно приятно, что экспозиция открывается в Новосибирске, который является одним из крупнейших федеральных научных центров», — отмечает директор Исторического парка «Россия моя история» в Новосибирске, кандидат исторических наук Алексей Ронин.

«Россия – миру!» –ответ на запрос сегодняшнего дня. Россиявосстанавливает позиции на мировой арене, естьмного всего, что Россия дала миру, о чем важно знать. Экспозиция доступно рассказывает о достижениях в науке», — подчеркивает федеральныйинспекторпоНовосибирскойобласти аппарата полномочного представителя Президента России в СФОИлья Чернышев.

«Мы возвращаемся к пониманию, что мы – великая цивилизация, у нас есть огромный вклад в развитие мировой культуры и науки. Эта выставка – еще один шаг к тому, чтобы вспомнить, чем нужно гордиться», — говорит заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев.

Проект будет формировать у молодежи интерес к науке. «Даже если у ребенка не возникнет желания стать изобретателем, проект поможет по-новому взглянуть на привычные вещи», — отметил директор новосибирского Городского центра цифровой трансформации Роман Сюзяев,

Проект «Россия — миру» реализуется ИД «Аргументы и факты» совместно с мультимедийными историческими парками «Россия — моя история» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Выставка в Новосибирске проходит: Исторический парк «Россия – моя история», ул. Василия Старощука, 24.

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Роман Чугаев
Журналист

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