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проиcшествия

Самолет, который летел из Новосибирска, едва не столкнулся с «лошадью»

Фото: Сиб.фм

Самолет, выполнявший рейс из Новосибирска, чуть не столкнулся с «лошадью».

Самолет компании «Якутия», выполнявший рейс из Новосибирска в Москву, чуть не столкнулся с лошадью в воздухе.

Пилот заметил животное на высоте 518 метров и сообщил об этом диспетчеру. Инцидент произошел 10 июня утром в районе Румянцево. Борт заходил на посадку в аэропорт Внуково.

К счастью, самолет не столкнулся с препятствием, а «лошадь» оказалась воздушным шариком. Посадка прошла успешно.

Напомним, что в Новосибирске 15 и 16 июня прогнозируют жару до +30 градусов.

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Нина Раневская
Журналист

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