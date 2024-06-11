Сроки строительства СКИФ могут сорвать в Новосибирске

В Новосибирске могут сорвать сроки строительства Сибирского кольцевого источника фотонов.
Вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова сообщила о том, что в Сибирском кольцевом источнике фотонов начали монтаж оборудования.
По ее словам, сейчас идет набор сотрудников — к концу текущего года их количество может составить уже около 400 человек.
Зимой на установке планируют получить первое излучение.
Однако, как сообщалось ранее, первую станцию планировали запустить еще в конце 2023 года, но строительство отставало от графика.
Напомним, что новосибирские ученые создают высокочастотные импульсные лазеры